東京商工リサーチは2026年6月17日、2026年「退職金」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年6月1日〜8日にインターネット経由で実施され、有効回答6,473社を集計・分析したもの。資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義しており、今回が初めての調査となる。○2023年以降の動向は「変更していない」が72.5%で最多、増額・導入が減額・廃止を上回る2023年以降の退職金制度の動向に