星野リゾートが展開するリゾナーレは6月17日から、夏限定のディナーコースをメインダイニング「OTTO SETTE(オット セッテ)」で提供している。赤肉メロンとトキシラズの冷製カペッリーニ(リゾナーレトマム)OTTO SETTEは、トマム(北海道)、八ヶ岳(山梨県)、下関(山口県)、那須(栃木県)の4施設で展開している。各施設では、その土地ならではの風土や食文化を生かしたコンセプトのもと、地域食材とイタリア各州の郷土料理を掛け合わせ