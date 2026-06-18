「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は9月1日から、360度りんごに囲まれる空間で収穫の秋を満喫できるイベント「じゃわめぐりんご祭り」を開催する。「じゃわめぐりんご祭り」会場イメージ秋は、青森が国内収穫量日本1位を誇るりんごの収穫期。そんなりんごをテーマに、じゃわめぐ(青森の方言で「心が騒ぐ、にぎやかで楽しい」という意味)りんご祭りを開催する。13年目を迎える今年は、市場さながらの熱気を体感できる「りん