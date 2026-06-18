アイドルグループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳの森本慎太郎（２８）がクリームシャンプー「レチスパ」のブランドアンバサダーに起用され、１８日に都内で行われた新ＣＭ発表会に出席した。森本は自身の髪質について「広がっちゃう」ことがあると話す。日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」での企画を念頭に「田植えしたり島で開拓したり、紫外線を浴びていろんなことをやっているワイルドな人間」と自己分析し、頭髪へのダメージを