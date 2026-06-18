第一三共ヘルスケアとJFEエンジニアリングは、「おくすりシート(PTP包装)」などの使用済みプラスチックから化学品原料となる合成ガスを生成する実証試験を行い、安定生成に成功したと発表した。おくすりシートから合成ガス生成に成功医薬品の包装として使用される「おくすりシート」は、プラスチックとアルミニウムからなる複合素材で分離が難しく、これまで焼却やサーマルリサイクル(焼却時の熱エネルギーを発電や温水・蒸気とし