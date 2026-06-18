北中米Ｗ杯１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で１―１で引き分けたコンゴ戦で不発だったポルトガルのＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）の起用法に対する疑問に指揮官が反論した。６大会連続出場の世界的スター選手はフル出場するも再三の好機を生かせずに不発。Ｗ杯で５試合連続、欧州選手権など主要大会で１０試合連続無得点となった。エースに対する不満も出ている中、元