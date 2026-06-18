大手アイスメーカー6社でカルテルを形成、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けた問題を2026年6月17日放送の「ひるおび」（TBS系）がとりあげた。出演者にとっても馴染みのある商品が次々紹介され、残念としか言いようがない表情だった。ふかわりょうさん「断腸の思いで10円値上げをすると広告出していた印象...」検査を受けたのは明治、森永乳業、森永製菓、ロッテ、江崎グリコ、赤城乳業