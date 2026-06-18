グラミー賞を4度獲得しているシンガー・ソングライターのエド・シーランが13日、アリゾナ州グレンデールでの「ループ・ツアー」公演中、ツアー終了後しばらく活動を休止する可能性をファンに打ち明けた。 【写真】家庭第一が伝わるラブラブぶり 「しばらくここには来ないと思う。このツアーが終わったら少し休んで、パパとしてやることをやろうかなと思っているんだ