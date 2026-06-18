賞味期限を少し過ぎた牛乳や数日前に作ったおかずが腐ってないか調べるため、匂いを嗅いで確かめた経験がある人は多いはず。しかし、人間の鼻は確かに鋭敏ではあるものの、必ずしも腐ったかどうかを完璧に判別できるわけではありません。新たにカリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、人間よりも正確に腐った食品を判別できる「電子鼻」を開発しました。Scalable multiplexed machine learning gas sensor chips for food