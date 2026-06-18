石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）より、石橋演じる主人公・葉野珠のきょうだい役で日向亘、伊東蒼（あおい）、藤原大祐（たいゆ）の出演が発表された。日向、藤原は連続テレビ小説初出演。【写真】伊東蒼は珠の妹、藤原大祐は末の弟に！第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描