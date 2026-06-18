第98回アカデミー賞（R）国際長編映画賞の台湾代表に選出され、同賞の最終候補15作品にリストインしたツォウ・シーチン初単独監督作『Left-Handed Girl（英題）』が、邦題を『左利きの少女』として8月14日より公開されることが決定。日本版のポスターと予告編が解禁された。【動画】『左利きの少女』予告編台北・夜市の麺屋台を舞台に、“左利きは悪魔の手”と祖父に叱られた5歳の少女と、罪を胸に秘めた多世代家族を活写する