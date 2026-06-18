上方演芸界を代表する兄弟漫才コンビ・中川家の毎年恒例の単独ライブ「中川家の特大寄席２０２６」が８月１５、１６日に東京・ルミネｔｈｅよしもとで、同２２、２３日に大阪・なんばグランド花月で開催される。毎回注目のポスタービジュアルは、中川家の同期（ＮＳＣ大阪１１期生）のピン芸人・ハリウッドザコシショウが今回も描き下ろしイラストを担当。このイラストを使用した限定グッズの販売も予定している。同興行は毎