Ｗ杯初出場のカボベルデに追い風が吹いた。１次リーグ（Ｌ）初戦で強豪スペインを完封し歴史的勝ち点１獲得に貢献したＧＫボジニャの母エボラさんが、１次Ｌ第２戦ウルグアイ戦（２１日、マイアミ）を観戦できる見通しとなった。障壁となっていた米国入国ビザが発給される方向で調整が進んでいる。４０歳のボジニャは１５日のスペイン戦後、母がビザ申請の保証金最大１万５千ドル（約２４０万円）を用意できず、観戦を断念した