元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」に決定した。小笠原は巨人への入団決意について「ジャイアンツの熱意がとても熱くてというところが一番です」と明かした。さらに「高校の先輩もいますし、ライデルもいるので。あとはライデルといったら、デニーさん（中日時代の投手コーチで現巨人国際スカウトの友利結氏）も色々関わってると