【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を据え置くことを決めた。３か月ごとに公表する会合参加者による経済見通しでは、２０２６年末までに利上げを１回行う想定が示された。３月時点では利下げを１回行う想定となっていたが、中東情勢を受けたインフレ（物価上昇）懸念の強まりから引き締め方向の内容となった。政策金利であるフェデラル・ファンド金