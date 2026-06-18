衆議院の憲法審査会では18日、憲法9条に関する集中討議が行われ、自衛隊の明記や9条2項の扱いなどをめぐり各党が意見を表明しました。自民党は、「戦力の不保持」を定めた9条2項は維持した上で、自衛隊を明記する案を掲げており、「憲法には国防の観点が規定されておらず、自衛隊明記により憲法の未完成部分を埋めるもの」と説明しました。一方、同じ与党の日本維新の会は、9条2項の削除や国防軍および軍人の明記などを主張してい