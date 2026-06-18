17日、柏崎市の道路上で血を流して倒れている身元不明の男性が見つかり、男性はその場で死亡が確認されました。その後の警察の捜査により、男性は柏崎市に住む30代の男性と判明。死因は多発外傷でした。警察によりますと17日午前3時ごろ、柏崎市青海川の県道で新聞配達をしていた人から「米山大橋の橋の下の道路で人が倒れている」との110番通報がありました。警察と消防が駆け付けたところ、道路上でうつぶせの状態で顔付近から血