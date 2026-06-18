株式会社ワールドパーティーが展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、夏フェスシーズンに向けた期間限定POP UPを株式会社アンドエスティが運営するフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて、6月25日（木）〜7月22日（水）に開催する。本POPUPは、GO TO FESをテーマに、人気レインウェアやバッグシリーズなど、フェスで役立つアイテムを幅広く展開。また、本POPUPにあわせて、and ST所属の人気インフルエ