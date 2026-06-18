MFSが、ニューシングル「PRIDE」を6月17日に配信リリース。あわせて、9月20日に東京 WWW Xにて単独公演『MFS SPECIAL BANDSET』を開催することが発表された。 （関連：MFS「みなさんがいることが私の生きる意味」漲るエネルギーとグッドバイブスを共有した全国4都市ツアー） 「PRIDE」のプロデュースを手がけたのは、東京を拠点に活動するDJ／ビートメーカーのBungo。ダ