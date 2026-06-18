noteは、「モーニング」（講談社）で最終回を迎えた小山宙哉の漫画『宇宙兄弟』が、AIコンテクストネットワークに参加したことを発表した。 【画像あり】AIコンテクストネットワークの仕組み解説 AIコンテクストネットワークは、作品・商品ごとにファンの感想と公式情報が集まるページを、AIを活用して自動生成する仕組み。noteに投稿されている『宇宙兄弟』に関する2400件を超える感想・考察