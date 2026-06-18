香りは、誰のために纏うものなのでしょうか。近年のフレグランス市場では、自己表現の手段として香りを選ぶ価値観が広がりつつあります。そんな時代にMiu Miu Beautyが発表した新フレグランス「Miutine（ミューティン）」は、“誰かの視線のためではなく、自分自身のために纏う香り”という明確なメッセージを掲げています。Miu Miu Beautyは、新フレグランス「Miutine オードパルファム」のローンチを記念し、2026年7月1日から7月