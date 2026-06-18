メルカリは18日、米国で世界共通アプリ「メルカリ グローバルアプリ」の提供を米国時間17日に開始したと発表した。 メルカリ グローバルアプリ 米国から、世界共通アプリ「グローバルアプリ」を通じて日本の「メルカリ」と「メルカリShops」の商品に直接アクセスできるようになる。「メルカリ」の商品に加え、「駿河屋」の商品を購入可能だ。 外部の購入代行業者を介さずに「日本版メルカリ」