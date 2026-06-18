１８日、午前能美市の辰口中央（たつのくちちゅうおう）小学校の近くで子グマらしき動物の目撃情報があり市や警察などがパトロールを行っています。能美市によりますと目撃があったのは能美市の辰口中央小学校近くにある得橋用水（とくはしようすい）側の道路で、１８日、午前10時半ごろ車で帰宅中だった女性から「子グマらしき動物を発見した」と通報がありました。クマらしき動物は体長50cmほどの子グマとみられ市や警察などが周