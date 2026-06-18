香港の歴史的名馬ゴールデンシックスティ（セン・１１歳）は２４年９月に引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで生活している。Ｇ１を１０勝もした世界的名馬のグッズがこのほど、ノーザンホースパークから発売された。発売から１週間足らずで「残りわずか」となっており、人気者ぶりを表している。ゴールデンシックスティは今年１１歳。Ｇ１・１０勝、総獲得賞金１億６７１７万香港ドル（約３１億円）という輝