ソフトバンク・周東佑京外野手が１８日、チームとともに空路で北海道へ移動した。１９日からの日本ハム３連戦（エスコン）でリーグ戦が再開する。周東は１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で右ふくらはぎに死球を受けて途中交代。１３、１４日の同カードではベンチを外れていた。１７、１８日にみずほペイペイドームで行われた全体練習では一通りメニューをこなし「出るか出ないかはあした次第。でも、ある程度走れている。