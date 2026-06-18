4人組ロックバンド・flumpoolのXが更新されました。【映像】flumpool・小倉誠司 治療専念でライブ活動休止「この度、ドラムス・小倉誠司につきまして、ジストニアの症状の可能性があり、これまで医師の診察を受けながら、本人メンバー・スタッフで慎重に状況を見守ってまいりました。しかしながら、納得のいくパフォーマンスをお届けすることが難しい状態が続いており、そのことが精神的にも大きな負担となっていることから、メ