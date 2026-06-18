大阪・ＭＢＳテレビは今月２１日に特番「よんチャンＴＶ特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ２大推し祭ＳＰ」（後１時、関西ローカル）を生放送する。同局がある大阪梅田・茶屋町エリアで２０、２１に開催する「ちゃやまち推しフェスティバル２０２６」や都市型アイドルフェス「ちゃやまちアイドルパーク２０２６」（＃ちゃいぱ）の熱気を現地から生中継する。現地からは「ＳＷＥＥＴＳＲＴＥＡＤＹ」「ｆａｖ