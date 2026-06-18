東京・豊島区のホームページが更新されました。【映像】豊島区 住宅宿泊事業を行う15事業者に業務停止命令「区内で住宅宿泊事業を行う15事業者に対して本区初の業務停止命令を発出しました。豊島区は、区内で住宅宿泊事業を行う15事業者に対して、令和8年7月1日から1年間、住宅宿泊事業法に基づく業務停止命令を初めて発出しました。本年4月、連続して定期報告を怠った202施設、83の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業法に基づ