ジュビロ磐田は18日、SHIBUYA CITY FC（関東サッカーリーグ1部）で監督を務めている増嶋竜也氏が、ジュビロ磐田のトップチームコーチに就任することを発表した。現在41歳の増嶋氏は現役時代にFC東京や京都サンガF.C.、柏レイソル、ジェフユナイテッド千葉などでプレーし、2020シーズン限りで現役を引退。2021年から2022年までは市立船橋高校でコーチを経験した後、2023年から今月まではSHIBUYA CITY FCで監督を務めていた。