麻薬取締法違反の罪で起訴されたバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告が保釈されました。保釈保証金は200万円です。【映像】謝罪の言葉を述べる佐藤被告（実際の映像）バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）は先月、東京・板橋区大山町のパチンコ店で乾燥大麻0.831グラムを所持していた麻薬取締法違反の罪で、きのう東京地検に起訴されました。東京地検は佐藤被告の認否を明らかにしていません。佐藤被告側はきの