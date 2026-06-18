中日アルベルト・アブレウ投手が１８日、バンテリンドームで行われた１軍の全体練習に合流した。キャッチボールや、内野ノックで軽めの調整を行った。井上監督は「登録はします。球が強いピッチャーがほしいってところで、２軍で抜群の成績でってわけではなかったけど、期待はある。巻き返すためのピースになってほしい」と奮起を促した。アブレウは、３月２７日の広島との開幕戦（マツダ）で、４点リードの９回に登板したが