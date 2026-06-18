格闘家の男が路上で男性の首を絞める暴行を加え、金を奪おうとした疑いで逮捕された。総合格闘家の今村竜太容疑者（21）ら2人は、2026年4月、東京・渋谷区の路上で、40代の男性の首に腕を回して締め付けるなどしてけがをさせた上、「金を出せ、殺すぞ」と言って金を奪おうとした疑いが持たれている。男性は抵抗し、その場から走って逃げながら110番通報したということだ。今村容疑者ら2人は調べに対し、「思い出せない」などと容疑