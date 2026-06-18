FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が17日に行われ、ウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦した。W杯初出場を果たしたファビオ・カンナバーロ監督率いるウズベキスタン代表と、2大会ぶり7度目のW杯出場となるコロンビア代表が激突。コロンビア代表ではハメス・ロドリゲスやルイス・ディアスらがスタメンに名を連ねている。試合は41分にL・ディアスの絶妙な浮き玉のスルーパスを前線に駆け上がったダニエル・ムニョ