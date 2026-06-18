ウェザーニューズは6月17日、「雹(ひょう)」についての調査結果を発表した。調査は2026年5月14日〜20日にかけ、お天気アプリ「ウェザーニュース」のユーザーを対象に行われた(設問ごとに調査日および回答数は異なる)。○約4割が雹に恐怖を感じた経験「これまで雹に恐怖を感じた経験はありますか?」と質問したところ、全体の約4割が雹に恐怖を感じた経験があり、そのうち10%は実際に何らかの被害を受けていることがわかった。エリア