「働くと年金が減ってしまうため、かえって損になる」といった話を耳にしたことがある人もいるでしょう。65歳以降も働き続ける人が増えるなか、定年後に新しい仕事へ挑戦しようと考える人は少なくありません。しかし、年金と給与には一定のルールがあり、知らずに働き始めると想定外の影響を受けることもあります。 本記事では、年金が減額される仕組みや、タクシー運転手として働く際に知っておきたいポイント