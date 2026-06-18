親が「500万円のタンス預金をしている」と聞いたとき、心配になる人は多いのではないでしょうか。万一、空き巣に入られた場合に、税金面や保険面で父親のお金が守られるかどうかは、事前に確認しておきたい問題です。 結論として、タンス預金の現金は、盗難に遭っても税制上の救済制度も民間保険の補償も、ほぼ機能しないと考えておく必要があります。 本記事では、盗難被害で税金を取り戻せる「雑損控除」の仕組み