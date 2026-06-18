住んでいる地域に民泊施設があると、近所付き合いや町内会費の扱いに頭を悩ませる場面も少なくないかもしれません。 先日のX（旧Twitter）では、遠方に住む民泊の管理者が町内会費を払わないという漫画が投稿され、大きな反響を呼びました。民泊などの宿泊施設に町内会費を払う法律上の義務はなく、加入はあくまで任意とされています。 ただし、地域との信頼関係づくりは、円満な運営に欠かせない要素だといえます。