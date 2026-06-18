2024年1月から新NISAが始まったこともあり、2025年12月末のNISA口座数は2826万⼝座と増え続けています。なかには「投資信託だけではなく、個別株にも投資している」という人もいるのではないでしょうか。 個別株は、自分の好きな企業の株式を購入できて応援できる一方、下落するリスクも抱えています。本記事では、「トヨタが好きだから含み損20万円でも手放さないケース」を取り上げ、思い入れのある銘柄でも