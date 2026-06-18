ファミリーマートは6月23日、「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」(298円)と、その製造過程で生まれる蜜液(シロップ)を有効活用した「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」(192円)を全国の店舗で先行・数量限定で発売する。「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」(298円)/「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」(192円)和歌山県は、すももの生産量が全国有数の産地として知られている。そんな和歌山県