ディズニーランドなどを経営する株式会社オリエンタルランドは、上場30周年を記念して株主用のテーマパーク入場券を例年より多く配布しています。これをきっかけに、株を保有しようと考えている人もいるのではないでしょうか？ しかし同社の株は「暴落」した過去があるため、不安に思う人もいるのではないでしょうか。本記事では、優待目当てに株取引することの是非などを解説します。 ディズニ&