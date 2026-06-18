ネスレ日本は6月25日から、「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」を渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催する。「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」イベントイメージ○渋谷駅前にいながら、非日常のバカンスへフルーツ×コーヒーの新感覚リフレッシュドリンク「ネスカフェ クーラー」を楽しみながら、気分をリフレッシュできる期間限定イベントを開催する。オリジナルデザインのアロハシャツを