【モデルプレス＝2026/06/18】お笑いタレントの餅田コシヒカリが6月17日、自身のInstagramを更新。夫との日常の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】100キロ超美人芸人「イケメンオーラ出てる」夫との2ショット公開◆餅田コシヒカリ、着替え手伝う夫と2ショット餅田は「撮影オフショット」として、夫と自身の2ショットを公開。「躍動感のあるお着替え中の（写真の絵文字）撮影はいつも夫も手伝ってくれます。いつも靴下履かせ