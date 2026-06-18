【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが6月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとブーツを合わせた姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」参加美女「スタイル最高」と話題の露出コーデ◆表すみれ、ノースリ＆ブーツで美腕＆美脚披露表は、蔦が生い茂る屋外を背景に撮影された写真を投稿