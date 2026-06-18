ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』の主演俳優パク・ジフン、チョン・ソヨン、イ・サンイ、ハン・ドンヒが、思わぬ熱愛説に巻き込まれた。6月18日、あるネットユーザーが自身のSNSに「『伝説のキッチン・ソルジャー』の監督に聞いてみたけど、パク・ジフン＆チョン・ソヨン、イ・サンイ＆ハン・ドンヒは本当に付き合っているみたい？」という文章とともに、同ドラマを演出したチョ・ナムヒョン監督とのやり取りとされるDM（ダイ