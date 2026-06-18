【モデルプレス＝2026/06/18】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月16日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）の交際半年サプライズを報告し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「愛されてる」と話題の恋人からの贈り物◆“