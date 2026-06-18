女優イム・ジヨンが、かつて20歳のときに流行を追って施したアートメイクについて、率直に打ち明けた。去る6月17日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、『素晴らしき新世界』特集が組まれた。【話題】イム・ジヨン、5歳下俳優との“デート現場”イム・ジヨンは、当時流行していたアイラインのアートメイク施術に言及し、自身の経験を明かした。彼女は、「アイラインのアートメイクで、私が20歳