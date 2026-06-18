TREASUREのラッパーユニット「HYUNHAYO」が、YGエンターテインメントらしい王道HIPHOPを武器に本格始動する。6月18日、所属事務所YGエンターテインメント（以下、YG）は公式SNSを通じてTREASUREの4thミニアルバム『NEW WAV』の収録曲『NALLY-NA（HYUNHAYO）』のMVティザーポスターを公開した。【写真】ヨシ、タトゥーがチラッ…「ギャップの天才」公開されたポスターは、ヒョンソク、ヨシ、ハルトの圧倒的な存在感とHIPなビジュア