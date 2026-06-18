【モデルプレス＝2026/06/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。みじん切りや千切りした大量の野菜を公開した。【写真】2児の母・41歳元モー娘。「丁寧」大量のみじん切り＆千切り野菜公開◆石川梨華、みじん切り＆千切りした大量の野菜公開石川は「みじん切りや千切りが大好きです 夢中になれてリフレッシュできる」と記し、みじん切りしたにんじんやエリンギやナス、千切りし