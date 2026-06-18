化粧石鹸・シャンプー・化粧品などの製造・販売を手掛けるブランド「牛乳石鹸」の公式Xアカウントが2026年6月17日、SNSで話題の「ミルキィボディソープ」の活用法をめぐる声明を公開した。「風呂床ミルキィパック」なるライフハックがSNSで話題に話題を集めていたのは、同社が販売する液体石鹸「ミルキィボディソープ」を使ったライフハック。浴室の床にミルキィボディソープを塗り広げて時間を置き、ブラシで擦ると落ちにくい床材