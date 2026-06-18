【「かっぱ寿司×トミカ」コラボキャンペーン】 近日開催予定 コロワイドグループのかっぱ寿司は、タカラトミーのミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを近日開催する。 2025年に開催された「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」が再び登場。今回もおいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマ